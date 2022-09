Executivul Autonomiei Gagauze respinge declarațiile fostului consilier al Maiei Sandu și prezinta alte cifre decat cele invocate de Vladislav Kulminski. „In primul rand, dorim sa ințelegem, in calitate de cine dl Kulminski iși permite sa evalueze activitațile Guvernatorului ales de popor al Aunomiei, fiind drept membru al Guvernului Republicii Moldova? Subliniez, Guvernatoarea Gagauziei, Irina Vlah (spre deosebire de dl Kulminski, care nu a fost capabil sa stea doua luni de munca ca viceprim-ministru), lucreaza din anul 2015 deja in a componența Guvernului Republicii Moldova. In acest an, Guvernul…