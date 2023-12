Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in cadrul sedintei de joi legea privind energia eoliana offshore, iar premierul Marcel Ciolacu a explicat ca exista un potential urias in aceasta privinta si ca exista investitii de miliarde de euro pregatite care asteptau acest nou cadru legislativ.

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Atingerea obiectivelor climatice ale UE necesita o dezvoltare masiva a capacitații eoliene instalate, cu o creștere preconizata de la 204 GW in 2022 la peste 500 GW in 2030, a anunțat Comisia Europeana, cu ocazia prezentarii planului privind sprijinirea industriei europene a energiei eoliene. Ținta…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege care modifica Codului Penal sporind pedepsele fugarilor. Persoanele condamnate definitiv si care in sapte zile nu se prezinta la inchisoare vor primi in plus pana la trei ani la pedeapsa. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca proiectul va trece prin…

- De ce NU se mai majoreaza salariul minim din construcții și agricultura. Guvernul a retras proiectul de pe ordinea de zi NU se mai majoreaza salariul minim din construcții, agricultura și industria alimentara: Guvernul retrage proiectul de ordonanța privind majorarea salariului minim in aceste domenii,…

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore ar putea intra in Guvern in maximum doua saptamani, iar luna decembrie ar trebui sa fie un termen fezabil pentru adoptarea acestui proiect legislativ, a spus luni, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.