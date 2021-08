Stiri pe aceeasi tema

- ”Transparenta si profesionalism. Executia bugetara fata de program dupa 6 luni”, a scris, vineri dimineata, pe Facebook, Florin Citu, alaturi de un grafic care prezinta realizarile ministerelor. Astfel, fata de programul la 6 luni, Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, se afla la…

- Premierul Florin Cițu a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un grafic cu execuția bugetara pe ministere, in primele șase luni. Din bugetul de stat, Guvernul a cheltuit 84% din fondurile programate in prima jumatate a anului 2021, a notat Digi24 . Ministerul Justiției și Ministerul Muncii au…

- "Am convenit asupra unei formule de susține a acestei rectificari cu care eu și premierul Florin Cițu ne vom duce la ședința Coaliției. PNL urmarește ca, prin aceasta restificare, sa ajunga la obiective importante, cuprinse in programul de guvernare. (....) Am discutat despre suplimentari de fonduri…

- „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea bugetara. Asa cum am spus si cum e in legea bugetului, ministerele care nu au executie buna le pot fi ajustate sumele initiale din buget pana la aceasta suma pe care nu au putut sa o cheltuie. Sunt aproape 20 miliarde lei care nu au fost cheltuite.…

- Potrivit pregatit de Ministerul de Finante, rectificarea bugetara va fi pozitiva. Ministerul Sanatatii va primi in plus peste 3,5 miliarde de lei, Ministerul Finantelor peste 3 miliarde de lei, iar Ministerul Dezvoltarii peste 1,8 miliarde de lei. Peste 7 milioane de lei va primi in plus si Ministerul…

- Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul a suplimentat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca guvernul va trebui sa propuna Comisiei Europene, in urma negocierilor pentru PNRR, masuri de descurajare a inmatricularii autovehiculelor mai vechi de 15 ani, aceasta fiind cerinta oficialilor de Bruxelles exprimata in contrapondere cu suma mare proiectata…

- Una dintre cele mai importante companii din țara noastra, SN Radiocomunicații SA, de sub tutela Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii condus de catre Ciprian-Sergiu Teleman, are de astazi un nou director general. Cei cinci membrii ai Consiliului de Administrație de la SN Radiocomunicații…