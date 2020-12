Iranul l-a convocat duminica pe ambasadorul Germaniei, pentru a protesta impotriva pozitiei Uniunii Europene (UE) care a condamnat in mod ferm executia opozantului iranian Ruhollah Zam, informeaza AFP. Directorul Departamentului pentru Europa din cadrul Ministerului de Externe iranian a denuntat in fata ambasadorului Hans-Udo Muzel, a carui tara asigura presedintia turnanta a Consiliului UE, comunicatul european ca fiind "o ingerinta inacceptabila in treburile interne" ale Iranului, a anuntat agentia de presa Irna. El a denuntat de asemenea ceea ce a calificat drept "indulgenta a unor tari europene"…