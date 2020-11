Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am iesit cu familia sa mananc, cu nepotul meu, cu viitoarea nora posibil, cu fratele meu. Buzaul este in scenariul verde. Au venit si doi colegi ai mei de partid. A fost o greseala, recunosc. Cu totii am achitat amenzile. Cand a venit mancarea ne-am despartit si am stat la mese separate. A fost…

- Compania Nokia a fost aleasa de NASA, agenția spațiala americana, pentru a construi prima rețea celulara pe Luna, informeaza Agerpres. Americanii planuiesc sa revina pe satelitul natural al Pamintului și sa dezvolte așezari selenare, potrivit Reuters. Programul american Artemis iși propune sa readuca…

- Mai lasa-ne, toamna! Ostenește și tu. Mai lasa-ne primaverii, ducand cu noi mirosul tau de gutuie. E, inca, timp pentru iubit. Multe sunt nefacute. Și tot pe-atatea iși așteapta inceputul. Pietrele, chiar și fara grai, au nevoie de vers. Prieteniile credeam ca-s pe sfarșite. Dar iata, azi, ele sunt…

- • Artistul care executa vitraliile la Palatul Parlamentului și cel care a realizat „Cortegiul Sacrificaților” la Sighet, invitați speciali la Bienala „Ion Andreescu” De cateva zile, sala mare de la etajul Galeriilor de Arta „Ion Andreescu” este plina de sute de lucrari de arta. Aranjate fie pe simeze,…

- Municipalitatea buzoiana a sarbatorit vineri 11 septembrie, 150 de ani de la infiintarea primei linii de cale ferata care avea drept punct de oprire Buzaul. Punctul forte al evenimentului a fost inaugurarea unui monument de for public amplasat in fata garii CFR. In fața garii din Buzau a fost amenajat…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 64 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (15 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 23 și…

- Balcic este intotdeauna o idee buna, indiferent de anotimp, indiferent de perioada pe care vreți sa o petreceți aici. Pentru o zi, un weekend sau o saptamana, nu va veți plictisi in Balcic pentru ca aveți plaja frumoasa, midii proaspete, mare cu o culoare ce va amintește de vacanțele in Grecia, locuri…

- In aceasta dimineața, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, in doua județe, la persoane banuite de trafic de substanțe psihoactive. Acțiunea a vizat persoane din judetele Buzau…