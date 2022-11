Stiri pe aceeasi tema

- Excremente de urs la conserva, vandute ca „suvenir” in Covasna și Harghita! Produsul i-a lasat fara cuvinte pe comisarii Protectiei Consumatorilor Covasna. Acestea se vand pe post de „suvenir”, intr-un local din Targu Secuiesc. O cutie cu „Urme de urs" are 30 de grame de continut, iar firma producatoare…

