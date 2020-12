Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna din acest an vor fi cat se poate de triste in Europa. Dupa ce Comisia Europeana a recomandat slujbele online au urmat recomandarile și impunerile guvernamentale din țarile membre ale UE. Italia și Spania au anunțat deja restricții și limitari importante ale mobilitații cetațenilor…

- Restrictiile afecteaza tot mai multi romani care traiesc in Spania. Nu mai pot calatori dintr-o localitate in alta, nu mai au voie sa iasa din case dupa o anumita ora, iar cei care au afaceri au fost nevoiti sa isi limiteze sau sa isi suspende activitatea.

- Politia spaniola a anihilat o retea de traficanti romani care exploata imigranti ilegali in ferme din Spania.Marea majoritate a victimelor erau cetateni marocani, dar printre ei erau si moldoveni, romani si ucraineni.

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- Plantatia a fost amplasata intr-o groapa sapata in acest scop la o adancime de 4 metri sub o plantatie de maslini situata in zona Cerro de los Palos, foarte aproape de orasul Toledo, in cadrul unei ferme. in interiorul careia au fost gasite 1.022 plante de canabis. Cea mai mare plantatie subterana de…

- Țara in care traiesc peste un milion de romani extinde schema prin care limiteaza concedierile pana in 2021, pe fondul pandemiei Guvernul Spaniei ar urma sa aprobe marti extinderea pana in 31 ianuarie 2021 a schemei nationale de protectie a muncii - ERTE - menita sa limiteze numarul concedierilor. Potrivit…

- Pub-urile, restaurantele si barurile ar putea fi inchise pentru cel putin doua saptamani, iar intalnirile cu familia ar putea fi interzise in noua stare de urgenta. De asemenea, vor ramane deschise doar firmele care nu isi pot trimite angajatii sa lucreze de acasa. Aceste masuri fac parte din planul…

- Guvernul regional spaniol a luat noi masuri restrictive dupa ce numarul cazurilor zilnice, depistate in comunitate, a depasit patru mii, iar 25 la suta din infectari provin din aceste zone. Cu detalii vine corespondentul TVR in Spania, Oana Dobrescu.