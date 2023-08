Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii greci si cei straini detasati acolo abia fac fata flacarilor ce au cuprins vegetatia. Opt sate au fost evacuate sambata in nord-estul Greciei din calea incendiilor. Focul se deplaseaza spre aeroportul orasului portuar Alexandroupolis, au anuntat autoritatile elene. Locuitorii din Alexandroupolis,…

- 40 de pompierii romani au plecat in Franța sa ii ajute pe colegii lor. Incendiile de vegetatie amenința regiunea Bordeaux. Misiunea lor e finanțata de Uniunea Europeana și e parte dintr-un program prin care țarile se ajuta reciproc pentru a lichida incendiile devastatoare care parjolesc sudul continentului.…

- In timp ce Atena, devastata de incendii, se pregateste pentru temperaturi aproape record in aceasta saptamana, o catastrofa ecologica pe termen lung ameninta leaganul civilizatiei occidentale: capitala Greciei risca sa se transforme intr-un desert. Nici tara noasta nu este ferita de acest scenariu sumbru.…

- Pe insula Rodos, incendiile abia mai pot fi localizate. Flacarile uriașe au invaluit sate și orașe, iar autoritațile de acolo au cerut evacuarea de urgența. In imaginile surprinse pe strazi se vad sute de turiști și localnici panicați care așteaptau sa fie preluați de pe insula.Pana in prezent, peste…

- Flacarile au mistuit totul intr-o localitate aflata la doar 20 de kilometri de Atena. Incendiile de padure care au cuprins satul Mandra au lasat in urma un peisaj apocaliptic. Incendiile din ultimele zile au creat cele mai mari probleme in regiunile din jurul Atenei. Padurile de pe dealurile din jurul…

- Apar noi focare de incendii de vegetație in Grecia. De trei zile, la vest de capitala Atena, flacarile mistuie vegetația, ard copaci, culturi agricole și case. Zeci de persoane au fost evacuate.

- Flacarile au mistuit totul intr-o localitate aflata la doar 20 de kilometri de Atena. Incendiile de padure care au cuprins satul Mandra au lasat in urma un peisaj apocaliptic, scrie digi24.ro .

- Un barbat roman in varsta de 32 de ani, suspectat ca ar fi provocat un incendiu devastator in localitatea Kouvaras din Attica, a fost reținut inițial, dar eliberat de catre poliție din lipsa de probe. Incendiul de la Kouvaras, alimentat de rafale de vant, a izbucnit in apropiere de Atena și a dus la…