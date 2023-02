Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca admiratoarele nu ii dau pace lui Yoannes, dupa ce artistul a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu cu Narcisa Moisa. Ulterior, cantarețul a postat un mesaj in care iși anunța fanele ca nu se va „arunca” așa repede in brațele unei alte femei.

- Andreea Perju a anunțat, in urma cu cateva luni, ca s-a desparțit de tatal celor doua fiice și ca prefera discreția in ceea ce privește viața de familie. De curand, fanii au intrebat-o cum se descurca in rolul de mama singura, dupa ce a anunțat ca divorțeaza de soțul sau.

- Oana Roman, in varsta de 46 de ani, a anunțat zilele trecute ca s-a desparțit de Marius Elisei, tatal fetiței sale. Acum, vedeta face noi marturisiri legate de felul in care decurgea relația cu fostul soț. Oana Roman a postat un mesaj interesant pe contul de socializare. Ea a marturisit ca a fost pentru…

- 4 din 10 se tem, insa, de impactul unei crize economice. Tot mai puțini romani planuiesc sa-și deschida propriul business 44% dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca 2022 a fost un an plin de incertitudini și provocari, in timp ce pentru 32,4% a fost un an de creștere,…

- FCSB a plecat azi spre Antalya, acolo unde va sta pana pe 20 ianuarie. Dar antrenorul din acte, Leonard Strizu, nu a facut deplasarea cu echipa. FCSB e prima echipa care pleaca in cantonament fara antrenorul principal. In varsta de 55 ani, Strizu a fost numit tehnician FCSB in noiembrie, dar acesta…

- Marile nume ale fotbalului brazilian nu au venit sa-și ia adio de la Pele. Printre absenți, Neymar. „Cei care ignora istoria nu pot lupta pentru un titlu mondial”, l-a criticat jurnalistul Jose Luiz Datena. Zeci de mii de oameni s-au desparțit de Pele pe stadionul lui Santos, dar a surprins cat de puțini…

- Dupa cum bine știm cu toții, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit cu cine s-a mutat dupa separarea de tatal fetiței. Blondina pare mai fericita ca niciodata.

- Ilie Nastase și Ioana Simion au o relație de 4 ani, iar de 3 ani s-au casatorit. Povestea lor de dragoste a fost presarata cu multe neințelegeri. Fostul jucator de tenis neaga ca s-ar fi desparțit de soția sa. S-a speculat la un moment dat ca Ioana Simion ar fi fugit de acasa cu doua milioane de euro…