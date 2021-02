EXCLUSIV. USR demască caracatița aranjamentelor și a șpăgilor de la PNL Olt La prima vedere, PNL și USR sunt impreuna la guvernare, adica trag in aceeași direcție, dar, in realitate, fiecare il „toaca” pe celalalt fara nicio reținere. Uh exemplul extrem de elocvent este cazul județului Olt, unde filiala județeana a USR a demascat pentru PUTEREA o serie de aranjamente și inginerii financiare regizate de organizația PNL Olt condusa de senatorul Liviu Voiculescu. „Liviu Voiculescu, președinte al PNL Olt, inculpat pentru organizarea de grup infracțional” La sediul redacției PUTEREA a sosit saptamana trecuta un plic voluminos trimis de la Caracal de Uniunea Salvați Romania-… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

