- In data de 05.08.2021, in jurul orei 23:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ilia, au efectuat semnal de oprire a unui autoturism care circula pe raza comunei Dobra. Intrucat nu a oprit la semnalul politistilor, acestia au pornit in urmarirea autoturismului, care a fost abandonat…

- Polițiștii din Secția 3 Poliție Rurala Jibou au desfașurat astazi o ampla acțiune pentru prevenirea și combaterea distrugerilor de culturi agricole și a pașunatului neautorizat in comuna Someș-Odorhei.

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Caracal, a fost retinut de politisti dupa ce a incendiat presul din fata apartamentului unei femei. Aceasta obținuse in instanța un ordin de protecție, pe o perioada de șase luni, prin care barbatului i se interzicea dreptul de a se apropia de ea la o distanța mai…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti - Sectia de Politie Rurala Bascov, alaturi de jandarmi, pompieri si voluntari au desfasurat sambata ample actiuni pentru localizarea, cautarea si salvarea unui barbat, ratacit intr-o padure din zona Budeasa-Micesti, Arges.

- Joi seara Sectia 9 Politie Rurala Șcheia a fost sesizata prin „SNUAU 112” despre faptul ca, pe varianta ocolitoare a Sucevei-VOP2 a avut loc un eveniment rutier intre un autoturism și un motoscuter. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea motoscuterul pe varianta…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna colegii lor de la Secția 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului și cei din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Nușfalau, au desfasurat in perioada 18-20 mai o actiune pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice

- Miercuri seara, 12 mai, orele 22.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au oprit pentru control un autoturism condus pe D.N. 18, prin localitatea Mara. Polițiștii au identificat conducatorul auto ca fiind un barbat de 61 de ani din Desești, potrivit IPJ. Acesta a fost testat cu aparatul…