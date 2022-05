Stiri pe aceeasi tema

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Germania si partenerii ei, Uniunea Europeana, Romania și Franța incearca sa gaseasca soluții pentru diversificarea surselor de gaz pentru Republica Moldova și reducerea dependenței energetice a țarii fața de Rusia, relateaza Reuters. „Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam…

- Nu exista premise ca Republica Moldova sa ramina fara produse alimentare de prima necesitate. Ministrul Economiei da asigurari ca țara nu duce lipsa de griu alimentar, totuși, Comisia Situații Excepționale menține interdicția de export pentru griu, zahar, faina de griu. Sergiu Gaibu spune ca, deși razboiul…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunțat vineri dupa reuniunea extraordinara a liderilor țarilor membre ca Alianța Nord-Atlantica va continua sa ofere sprijin Ucrainei, afirmand ca obiectivele Kremlinului nu se limiteaza la Ucraina. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: ne-am…

- Europarlamentara Radka Maxova spune ca situația din Ucraina este exploziva, dar in același timp nu sintpierdute din vedere nici evoluțiile din Belarus sau Kazahstan. In opinia sa, toate sintextrem de ingrijoratoare. Cat privește regiunea transnistreana a Republicii Moldova, europarlamentara, care este…

- MAE a precizat sambata, 12 februarie, intr-un comunicat , ca, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta la culoare vișiniu, penultimul nivel posibil. Ministerul transmite au fost luate toate masurile privind…

- Republica Moldova este pe locul doi in topul statelor din Europa dupa nivelul scumpirilor. Astfel, rata inflației a ajuns la 13,94% la sfarșitul anului 2021. Moldova, pe locul 2 in topul statelor din Europa dupa nivelul scumpirilor Țara noastra este devansata doar de Turcia unde nivelul…