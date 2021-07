Stiri pe aceeasi tema

- Harrison Devenish-Meares este noul jucator al Politehnicii. Goalkeeperul australian a semnat pe doi ani cu zile clubul banațean de liga secunda. Harrison Devenish-Meares s-a nascut pe 27 octombrie 1996, la Sydney (Australia), si masoara 1,9 metri inaltime. A mai evoluat pana acum pentru echipele Rockdale…

- Farul și Viitorul au fuzionat. Noua echipa, Farul Constanța, s-a reunit azi, sub comanda lui Gica Hagi (56 de ani), revenit pe banca tehnica dupa o pauza de un an. In noul echipament, in premiera cu stema Farului in piept ca antrenor, Hagi a revenit in iarba. Primul antrenament l-a efectuat in cantonamentul…

- Golgheterul Ligii 1 se afla de cinci ani la FCSB, dar nu a reușit sa iasa pana acum campion cu formația bucureșteana. De data aceasta, la fel ca din 2018 incoace, in cale i-a stat CFR-ul. Florin Tanase iși dorește sa plece in strainatate și multe echipe și-au exprimat dorința de a-l achiziționa. Acum,…

- Dupa ce l-a numit pe Dinu Todoran ca antrenor, Gigi Becali e gata sa rezolve și primul transfer al verii, Alexandru Crețu. Mijlocașul Alexandru Crețu (29 de ani) este dorit cu insistența de Gigi Becali la FCSB, iar, din informațiile Gazetei Sporturilor, cele doua parți ar putea ajunge la un acord in…

- Suporterii fiului regelui fotbalului romanesc stau cu sufletul la gura in așteptarea deciziei. Ianis Hagi are acum drum liber spre Spania sau Italia, dupa ce scoțienii au scazut din prețul de transfer. Scoțienii au scazut din prețul de trasnfer pentru Ianis Hagi Conducerea lui Glasgow Rangers a hotarat…

- ”In 2020, doar 19% dintre companiile multinationale respondente in cadrul celui mai recent sondaj EY Romania pe teme de preturi de transfer au raportat ca au revizuit politica de preturi de transfer – adica au modificat marja de profit tinta, costurile considerate sau alte aspecte ale metodologiei de…