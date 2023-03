Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ 12 ani, Carmen Șerban a fost diagnosticata cu cancer. Cantareața a reușit sa se vindece, insa momentele prin care a trecut au ingrijorat-o foarte tare. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Carmen Șerban și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade…

- Sambata, 4 martie, fiica cea mica a Andreei Balan și a lui George Burcea, care sunt divorțați, a implinit patru ani. Cei doi parinți au sarbatorit-o separat pe micuța, i-au facut doua petreceri fastuoase, cu surprize, tort și personajele ei preferate din desenele animate. Andreea Balan, pe Instagram,…

- In anul 2019, Analia Selis a divorțat in secret de Razvan Suma. Acum, la 4 ani de la desparțire, cantareața este pregatita sa iși refaca viața și a spus cum ar vrea sa fie viitorul ei iubit.Analia Selis și Razvan Suma au divorțat dupa 17 ani de casnicie, iar artista, care este originara din Argentina,…

- Viața de vedeta nu este una ușoara. Sa te afli mereu in centrul atenției, in timp ce te confrunți cu problemele din viața de zi cu zi nu poate sa fie decat dificila pentru celebritați. Astfel ca unii, de multe ori, ajung sa se scufunde in aburii alcoolului.Mai multe vedete autohtone, dar și din strainatate,…

- Sorina Guța i-a dat replica in direct lui Popa de la Mediaș, dupa ce cantarețul a acuzat-o ca l-a pacalit și i-a luat banii. Fosta soție a lui Nicolae Guța susține ca nu a cerut niciodata bani de la acesta, dar soția lui a fost cea care a insistat mult sa-i trimita suma de 1.200 de euro, pentru ca ar…

- Popa de la Mediaș, cantareț și personaj cunoscut pe TikTok, a lansat acuzații grave la adresa Sorinei Guța, fosta soție a lui Nicolae Guța, la Acces Direct. Barbatul susține ca aceasta l-a pacalit și i-a luat banii. Cantareața s-ar fi folosit de minciuni pentru a-l face sa creada ca se afla intr-o siuație…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au stat separați timp de 5 luni. Intr-un interviu pentru unica.ro , artista a povestit despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre casnicia sa. Cleopatra Stratan s-a casatorit in anul 2021 cu Edward Sanda, la puțin timp dupa ce a implinit varsta de 18…

- Piteșteanca Daniela Caramaliu a avut parte in anul care tocmai s-a incheiat de o experiența dura, pe care nu o va mai uita niciodata. Pe neașteptate, fiul ei cel mare, Florin, in varsta de 10 ani, a fost diagnosticat cu o boala de inima grava (cardiomiopatie hipertrofica obstructiva), care in doar cateva…