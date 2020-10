Horia Brenciu este una dintre cele mai autentice prezențe de pe scena artistica a Romaniei – tocmai de aceea nu se sfiește niciodata sa spuna exact ceea ce gandește. La 48 de ani, el este un barbat implinit: are o soție pe care o iubește ca pe ochii din cap și patru copii superbi, care mai de care mai inteligenți și mai talentați. Intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru Unica, l-am intrebat pe Horia Brenciu daca exista totuși ceva ce ar fi facut diferit in viața lui, daca ar exista posibilitatea sa se intoarca in timp. Iar el, ca intotdeauna, ne-a oferit o doza din franchețea și umorul…