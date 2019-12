Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu pune foarte mult preț pe felul in care arata. Actrița cheltuie o avere pe tratamentele de ingrijire corporala și infrumusețare in fiecrae luna. Oana Zavoranu nu-și arata absolut deloc varsta. Deși are 46 de ani, arata impecabil și poate oricand rivaliza cu orice adolescenta. Cu toate astea,…

- Oana Zavoranu a explodat pe retelele sociale dupa ce s-a vehiculat ca Alex Ashraf ar fi fost surprins in tandreturi cu o alta femeie. Actrita a reactionat dur si a publicat un mesaj prin care isi apara partenerul de viata si spune ca totul este o inventie, in goana dupa senzational. Bruneta si palestianianul…

- Simona Halep a fost prezenta vineri la ședința foto care are loc inainte de Turneul Campioanelor și a reușit sa atraga toate privirile. "Este mereu ceva special sa fiu aici. Este a șasea oara și sper ca de aceasta data sa am evoluții mai bune decat la ultimele ediții și sa ma bucur mai mult…

- Florin Pastrama a trecut astazi printr-un eveniment neașteptat. Soțul lui Brigitte a fost batut cu bestialitate. Avocata acestuia a facut primele declarații referitoare la scandalul in care acesta a fost implicat.

- Bianca Dragușanu riposteaza, dupa ce s-a scris ca ar datora peste 140.000 de euro statului roman. Blondina a facut declarații, in exclusivitate, despre starea averii ei și a precizat cum stau lucrurile, in realitate.