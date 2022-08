Exclusiv. Preferințe turistice: Nu îți vine să crezi unde pleacă lumea „pe crize”! Turismul este acum mai mult decat ceea ce ii sugereaza numele și asta știm foarte bine cu toții. Nu s-a intamplat totul dintr-odata. Incet, incet, de-a lungul anilor și crizelor de tot felul, turismul a devenit, potrivit specialiștilor, a doua mare industrie de pe glob dupa cea a petrolului! Deci, ce a ajuns turismul? Un fenomen economico-social, care iși dorește, progresiv, experiențe! Din plin, diverse. Chiar daca recesiunea economica, somajul, inflatia, deteriorarea mediului și altele vin gramada peste noi, asta iși dorește calatorul modern: experiențe. Nu ne-ar ajunge nici timpul, nici spațiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

