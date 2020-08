Stiri pe aceeasi tema

- Deși toata lumea știe ca lumea modei e plina de rivalitați, Lizeta Haralambie, unul dintre cei mai buni avocați din Romania, și una dintre cele mai fashioniste femei de la noi, a reușit imposibilul. I-a adus in același loc pe Catalin Botezatu, Dana Budeanu, Clara Rotescu, dar și multe alte nume mari…

- Flick este mai indragostit ca niciodata. Vedeta i-a dedicat iubitei sale, Denisa, de ziua sa, cea mai emoționanta declarație de dragoste, in versuri, dar, atenție, a spus și primul ”te iubesc”.

- Trimis in judecata in mai multe dosare, fiindca a condus fara permis, cantaretul Raoul primit o lovitura la care nu se aștepta: o amenda penala care, daca nu va fi platita, se va transforma in 255 de zile de inchisoare sau in zile de munca in folosul comunitații.

- Directia Judeteana de Statistica Argeș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata (01.07.2020 – 30.09.2021) a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, dupa cum urmeaza: – expert IA; – expert I. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru primește o noua lovitura, dupa ce a fost jefuit in propria casa, de 200.000 de euro, de interlopi inarmați: procurorii l-au trimis in judecata, pentru contrabanda!