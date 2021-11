Stiri pe aceeasi tema

- La nici cinci luni implinite de la plecarea americanilor și aliaților din Afganistan și venirea talibanilor la putere, foametea pune stapanire pe locuitorii. Cele mai multe victime sunt printre copii, internați in spitale alaturi de adulți, din cauza malnutriției.Scene dramatice din Afgnistanul macinat…

- Situatia sanitara este dificila in Republica Moldova Orașul Chișinau înregistreaza o rata considerabila de îmbolnaviri de covid. Foto: radiochisinau.md Realizator: Nicoleta Turcu - Situatia sanitara este dificila în tot estul Europei, rate mari de infectare cu COVID-19 si multe…

- Moldovagaz face tot posibilul pentru a se asigura ca aprovizionarea cu gaz a tarii nu va fi intrerupta. Declaratia a fost facuta de președintele Consiliului de Administratie Moldovagaz, Vadim Ceban, in contextul in care Guvernul a decretat stare de alerta in sectorul energetic.

- Peste 4.300 de migranti ilegali au intrat în Germania începând din august prin intermediul unei rute care leaga Belarusul de Polonia, a anuntat miercuri politia federala germana, transmite DPA.Majoritatea acestor migranti au provenit din Irak, Siria, Yemen si Iran.În…

- “Suntem intr-o analiza a situatiei financiare la Metrorex, impreuna cu ministrul interimar si totodata ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, si saptamana viitoare, pe masura ce vom avea rezultatele acestei analize, vom comunica solutiile pentru rezolvarea situatiei financiare, intr-adevar foarte grea,…

- Recrudescenta violentei in Siria si prabusirea economiei fac ca perspectivele sa fie tot mai "sumbre" pentru civili, au atras atentia marti anchetatori ai ONU, relateaza AFP. "Dupa un deceniu, partile in conflict continua sa comita crime de razboi si crime impotriva umanitatii si sa incalce…

- „Vorbim de oameni care vor fi executați in foarte scurt timp”, spune politologul Alina Mungiu-Pippidi, in timp ce fostul ministru de externe, Teodor Baconschi subliniaza ca „nu ne permitem o politica a porților deschise”, insa admite obligația morala și legala pe care o avem fața de refugiații afgani.…

- Prioritatea NATO este sa scoata oamenii din Kabul si sa pastreze aeroportul functional, a transmis vineri secretarul general al organizatiei Jens Stoltenberg, in vreme ce ministrii de externe s-au intalnit intr-o reuniune virtuala de criza asupra situatiei din Afganistan, relateaza Reuters.