Romanii au talent. Diseara va fi marea finala. Cine se lupta pentru marele premiu.

In aceasta seara, la Protv, va avea loc finala concursului Romanii au talent. Pentru marele premiu in valoare de 120.000 de euro vor concura: FILIP CIOC RARES TRUFEA REMI MARTIN GIM DARIA BATSCHI BELECA ANA MARIA MARGEAN ART OF ROBOTS NARCISA… [citeste mai departe]