EXCLUSIV ​Lobby puternic împotriva Legii 5G / Companiile chineze, în frunte cu Huawei, au asaltat parlamentarii cu petiții ​Parlamentarii români s-au trezit la finalul lunii aprilie cu un val de petiții de la companii și asociații chineze, toate fiind îndreptate împotriva Legii privind securitatea rețelelor 5G, potrivit unor documente obținute de HotNews.ro. Prima companie care a scris parlamentarilor este Huawei, care se simte direct amenințata de actuala forma a proiectului. Dupa Huawei, au intrat în jocul petițiilor companii chineze din alte domenii și asociații. Toate susțin, chiar și cele din alimentație și construcții, ca vor fi afectate de Legea 5G și cer amânarea adoptarii actului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

