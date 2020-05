EXCLUSIV! Laura Cosoi vorbește despre a treia sarcină: „Trebuie să-i fac și-un băiețel” Laura Cosoi a acordat un interviu in Revista Unica in care a vorbit despre cea mai frumoasa perioada din viața sa, aceea de a fi insarcinata pentu a doua oara. De cand a aflat ca va avea al doilea copil, Laura Cosoi spune ca este intr-o continua stare euforica. Și ea, și Cosmin iși doreau o familie mare și minimum un partener de joaca pentru Rita, fetița lor, care in iunie implinește 2 ani. Actrița a avut o sarcina ușoara și foarte activa: „In primul trimestru am avut foarte multe turnee, repetiții, am jucat in februarie aproape in fiecare zi in alt oraș“, – povestește Laura. Chiar daca spune… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

