Exclusiv. La începutul anului școlar: Prin ce trec cu adevărat copiii, din punct de vedere psihic Inceputul anului școlar inseamna pentru copii atat reintalnirea cu toți colegii, prietenii, profesorii, cat și emoția noutații. Entuziasmul și bucuria povestirilor cu iz de vacanța, curiozitatea in legatura cu activitațile celorlalți, nerabdarea discuțiilor referitoare la vacanța aduc o anume incarcatura emoționala și trezesc latura frumoasa, creativa a elevilor. Deoarece școala reprezinta un lucru important in viața fiecarui copil, este necesar ca acesta sa gaseasca motivația interioara, sa conștientizeze importanța școlii și aportul pe care aceasta il poate aduce in evoluția sa. Este benefic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

