Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, a anuntat, duminica, decizia de a suspenda toate zborurile pe rutele spre Treviso, situat in apropiere de Venetia, si Bergamo. Decizia a fost luata dupa ce autoritatile italiene au impus carantina in nordul tarii ca urmare a masurilor de gestionare a epidemiei de…

- Libertatea a creat acest site care conține cele mai multe dintre episoadele investigațiilor jurnalistice cuprinse in filmul ”Colectiv”, documentarul lui Alexander Nanau.Sunt trecute in revista, grupate in șapte secțiuni, 197 de articole publicate pe gsp. Și nu sunt toate, ci doar cele mai importante…

- Un copil a ajuns la Spitalul din Piatra-Neamț, cu suspiciune de coronavirus, fiind vorba despre o fetița in varsta de șase ani, intoarsa cu familia din Veneția (Italia), au afirmat, pentru MEDIAFAX, oficialii...

- Un nou caz suspect de Covid-19 in Romania. O tanara care s-a intors in weekend cu autocarul de la Veneția și se afla in carantina acasa, in Timișoara, pentru ca venea dintr-o zona de risc, a ajuns la spital cu simptome de febra.

- Cei 50 de elevi din Alba Iulia care se intorc de la Carnavalul de la Veneția nu vor intra in carantina. Anunțul a fost facut de Ludovic Orban, in direct la Digi 24. Premierul a spus ca va exista simpla recomandare pentru parinți sa-i țina pe elevi o saptamana izolați in casa.Citește și: Oreste…

- „Doresc sa fac urmatoarele precizari in legatura cu situația grupului de elevi de la Liceul de Arte “Regina Maria” din Alba Iulia , care se intoarce astazi de la Veneția, Italia: -deocamdata nu este niciun motiv serios de panica, intrucat starea elevilor este buna și nu au aparut simptome medicale febrile;…

- Un barbat de 43 de ani, rezident intr-o localitate de langa Venetia si care lucreaza ca sofer pe camion in regiunea Veneto, este cercetat penal de autoritatile italiene pentru defaimare agravata si risca sa ajunga la inchisoare.

- Un moldovean a fost extradat din Italia dupa ce a furat biciclete in valoare totala de sase mii de euro. Individul ar fi comis furturile in regiunile Veneto și Emilia Romagna.El a fost insotit de un grup de politisti pana la aeroportul din Venetia.