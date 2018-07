Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica le-a marturisit prietenilor sai virtuali ce probleme a avut cu sora sa, careia a vrut sa-i faca o surpriza. Luna trecuta, cantareața Andreea Banica și-a aniversat ziua de naștere. Artista a implinit 40 de ani, ocazie cu care a avut parte de un cadou special din partea soțului ei, Lucian.…

- Un barbat din Alba Iulia este cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea infractiunii de razbunare pentru ajutorul dat justitiei, in urma investigatiilor efectuate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si procurorii D.I.I.C.O.T. Acesta a agresat o persoana…

- Prezentatoarea Antenei 1 Anca Lungu a demisionat pentru ca urmeaza sa devina pentru a doua oara mamica, sarcina pe care a tinut-o secreta. Vedeta a divortat vara trecuta de Stefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea, cu care are o fetita in varsta de aproape 4 ani si va deveni mamica pentru a doua…

- Viitoarea fosta soție a lui Ili Nastase, pentru ca cei doi se afla in plin divorț, a vorbit la o emisiune TV despre scandalul de saptamana trecuta, in care Ilie Nastase a fost incatușat și pus la pamant de agenții de la Poliția Rutiera. Fostul tenismen a fost prins conducand sub influența bauturilor…

- Daca sunteți fideli teatrului cu vedete de București și comediilor spumoase, "Fidelitate" este spectacolul caruia ii veți savura din plin cele 80 de minute de umor inteligent ... The post Poveste americana, cu Busu si mafia italiana appeared first on Renasterea banateana .

- Momente grele pentru unul dintre cei mai iubiți prezentatori, Larry King. Deși a incercat sa țina secret boala cu care se confrunta, acesta a avut putere sa admita ca de cateva luni se lupta cu cea mai grava boala: cancerul.

- Agenția Naționala de Integritate revine in forța, dupa asaltul legislativ, care le taie din atribuții. Inspectorii ANI au declarat incompatibili un lot de 11 aleși locali, din mai multe județe ale țarii.”Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și fals in declarații – 11 aleși…

- Mafia italiana spala bani in Romania. Politistii din tara vecina l-au retinut pe unul dintre capii clanului Casalesi, parte a gruparii mafiote Zagaria. Nicola Inquieto, un italian de 43 de ani controla mai multe societati de constructii si din domeniul IT infiintate in Romania.