Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro in timp ce s-a intors acasa in București, Simona Halep a avut o reacție neașteptata cand a fost urmarita de ziariști, pentru a da declarații despre divorțul dintre ea și Toni Iuruc. Vezi ce a facut jucatoarea de tenis!

Germanii iși iau adio de la vara cu abonamentul de 9 euro pentru transportul public. Oficialii din transporturi au pus capat experimentului cu tarifele ieftine, conform Mediafax.

- Isabela a confirmat divorțul de Daniel Onoriu. Fosta partenera a pilotului de raliuri nu vrea sa se mai impace sub nicio forma cu acesta. Daniel Onoriu a anunțat ca divorțeaza de Isabela , dupa 6 ani de relație. Nepotul regretatei Gabi Lunca susține ca a fost parasit de soția sa, femeia care timp de…

Fostul președinte Ion Iliescu afirma pe blogul personal ca a aflat cu tristețe vestea morții lui Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice.

- Divorț rasunator in showbiz. Daniel Onoriu a anunțat ca s-a desparțit de partenera sa de viața, Isabela, cea cu care e impreuna de 6 ani de zile. Cei doi s-au separat, iar acum Spynews.ro are și primele declarații, in exclusivitate, ale soției pilotului de raliuri. Isabela Onoriu confirma ca nu mai…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat duminica pe pagina sa de Facebook ca primaria a castigat, in instanta, in fata unui club caruia i-a fost suspendata activitatea deoarece nu functional legal, astfel ca acest club trebuie sa achite suma de 250.000 de lei, bani obtinuti pe perioada…

Arta actorului ar trebui sa fie si mai pretuita dupa cei doi ani de pandemie, considera Horia Brenciu, care marturiseste ca dupa aproape 30 de ani de cariera, in care a trecut prin toate stadiile artistice, isi doreste sa joace si intr-un spectacol de teatru.

Lucrurile treneaza nepermis de mult la Ministerul Energiei, cu privire la stabilizarea prețurilor carburanților, a declarat la RFI președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir (PSD).