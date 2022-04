Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 46 ani, originar din Chișinau, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, fiind invinuit de savarșirea infracțiunilor de huliganism (art.287 alin.(1) din Codul penal) și vatamarea intenționata grava a integritații corporale…

- Guvernul trebuie sa vina cu masuri pentru salariatii din Romania, fie de reducere a fiscalitatii pe munca, fie de crestere a salariilor, deoarece preturile cresc de la o zi la alta si salariile raman pe loc, iar saracia bate la usa fiecaruia dintre noi, a declarat presedintele Dumitru Costin, la…

- Duminica, 13 martie, in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere al Frontierei Urziceni s-a prezentat pentru a iesi din Romania o femeie in varsta de 42 de ani, domiciliata pe raza judetului nostru. La verificari, oamenii legii au constatat ca romanca este cautata de autoritațile din Germania, pe numele…

- „Bombardierul” condamnat la cinci ani de pușcarie pentru ca a atacat cu pietre și bate mai mulți polițiști, alaturi de alte 36 de persoane, a fost recompensat de instanța cu o vacanța in Germania.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, ca din punctul sau de vedere canu mai este nevoie de prelungirea starii de alerta impusa de pandemia COVID-19. Social-democratul a mai precizat ca nu a vorbit cu Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, despre acest lucru, potrivit News.„Nu am avut…

- Șeful PSD anunța ca facturile la energie electrica nu vor creste dupa 1 aprilie. ”In 3 ani Romania va fi independenta energetic” Presedintele PSD Marcel Ciolacu a facut un anunt important pentru romani: facturile la energia electrica nu vor creste dupa 1 aprilie. Liderul social democraților susține…

- O invazie a rusilor in Ucraina ar putea avea loc in acest weekend sau la inceputul saptamanii viitoare. Este mesajul transmis, vineri, de Statele Unite, chiar in timp ce presedintele Biden discuta cu liderii unor tari membre NATO, intre care si Romania. Joe Biden are programata sambata o discutie telefonica…