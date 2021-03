Stiri pe aceeasi tema

- Toni Grecu, unul dintre cei trei fondatori ai grupului "Divertis", a fost infectat cu virusul Covid-19 și face marturii despre starea de sanatate din acea perioda, dar și despre cum este viața post-coronavirus.

- Toni Grecu, fondatorul grupului umoristic „Divertis”, a fost una dintre persoanele publice grav afectate de infecția cu Covid-19. Din pacate, starea sa de sanatate le-a dat emoții tuturor, insa in prezent se reface și se roaga sa fie bine. In cursul serii de luni, actorul a povestit care este starea…

- Toni Grecu, 61 de ani, unul dintre cei trei fondatori ai grupului de umor “Divertis”, a reusit sa invinga dupa mai bine de trei saptamani de spitalizare noua amenintare planetara, virusul COVID-19. Toni s-a reintors acasa luni, 8 februarie, dupa ce a trecut prin nu mai putin de trei spitale bucurestene,…

- Toni Grecu este unul dintre pacienții aflați in spitalul Matei Balș, in noaptea in care a izbucnit incendiul care a ucis mai multe persoane. Din fericire pentru el, artistul a reușit sa se salveze, cu eforturi supraomenești. Focul a izbucnit la parterul unui corp de cladire, intr-un salon in care erau…

- Unul dintre fondatorii trupei Divertis, Toni Grecu, a fost internat la Matei Balș sambata, 16 ianuarie, cu Covid. Soția a povestit pentru Libertatea ca ”din prima zi mi-a spus ca e frig”, dar apoi, in cateva zile, a revenit cu un telefon și a spus ca problema s-a rezolvat prin aeroterme aduse in saloane.…

- Fondatorul grupului ”Divertis” se afla in spital de peste doua saptamani, dupa ce a dezvoltat o forma de COVID ce necesita supliment de oxigen. ”Toni este evaluat acum de medicii de la spitalul Sfantul Pantelimon. Nu știu care este exact starea lui. Știu doar ca incendiul a avut loc la parter, iar Toni…

- Toni Grecu a fost internat sambata la spitalul ”Matei Balș” dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Umoristul de la ”Divertis” a facut primele declarații despre starea sa de sanatate. Toni Grecu, declarații din spital despre infectarea cu COVID-19:„Numai de ras nu mi-a ars” Toni Grecu se lupta…

- Comediantul si realizatorul de televiziune Toni Grecu este internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si starea lui s-a imbunatatit. Fondatorul grupului Divertis a declarat joi, pentru paginademedia.ro, ca i-au revenit mirosul…