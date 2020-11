Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul reprezentativei de tineret, Ianis Hagi, a declarat, miercuri, intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, ca e randul Romaniei sa castige cu Danemarca dupa ce a pierdut meciul tur de la Aalborg, cu 1-2, in preliminariile Campionatului European Under 21 de anul viitor. …

- Romania U21 e la o singura victorie de calificarea la turneul final de anul viitor, iar „tricolorii” mici s-au intarit serios pentru meciul cu Danemarca de marțea viitoare. Ianis Hagi a fost trimis de Radoi sa ajute selecționata lui Adi Mutu, iar fanii așteapta o evoluție consistenta a mijlocașului…

- Ianis Hagi (22 de ani) nu a fost convocat de Mirel Radoi la naționala mare pentru amicalul cu Belarus și meciurile cu Norvegia și Irlanda, și merge la naționala de tineret, pentru partida decisiva cu Danemarca U21, din preliminariile EURO 2021. Nana Falemi a analizat situația mijlocașului de la Rangers…

- Gica Hagi (55 de ani) admite ca Ianis Hagi (21 de ani) a greșit cand a criticat strategia selecționerului Mirel Radoi (39 de ani). „Regele” i-a facut și o analiza obiectiva, nepartinitoare, mijlocașului de la Rangers. ...

- Ianis Hagi este anunțat titular in aceasta seara pentru Glasgow Rangers, contra celor de la Galatasaray. Este un meci din faza play-off din Europa League, extrem de important pentru ambele formații. Antrenorul celor de la Galatasaray, Fatih Terim, a avut cuvinte de lauda la adresa tanarului internațional…

- Fostul selecționer Victor Pițurca (64 de ani) a facut o analiza a jucatorilor pe care Mirel Radoi s-a bazat in „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria. Ianis Hagi a fost titular in remiza cu Irlanda de Nord, fara mari realizari. Mirel Radoi nu l-a mai introdus in victoria 3-2 din Austria. Victor Pițurca…

- Inainte de Austria - Romania, cel de-al doilea meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, Ianis Hagi (21 de ani), a acordat un interviu site-ului oficial al FRF, in care a adus in discuție noutațile aduse Mirel Radoi la prima reprezentativa. Schimbat de Radoi la pauza in meciul cu Irlanda de Nord…

- Ianis Hagi a avut și la naționala Romaniei un meci in care evoluția sa a fost mult sub așteptari. In partida cu Irlanda de Nord, scor 1-1, decarul „tricolorilor” a fost inlocuit inca de la pauza. Cu o evoluție modesta, Ianis a facut suficient pentru a-i impresiona pe fanii lui Rangers. O pasa cu cacaiul…