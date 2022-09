Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc iși boteaza astazi fiul, iar Spynews.ro va prezinta primele imagini cu tematica pe care cei doi au ales-o pentru evenimentul important din viața micuțului Liam. Parinții au deja totul pregatit, iar in exclusivitate, tot pe Spynews.ro veți putea urmari și imaginile…

- Celia și-a vazut visul implinit la inceputul acestui an, pe 16 februarie, cand a devenit pentru a doua oara mama. Vedeta a adus pe lume o fetița, Sara Maria, pe care o va boteza la sfarșitul acestei luni. Playtech.ro va prezinta in exclusivitate toate detaliile despre fericitul eveniment din familia…

- Magda Palimariu ne-a facut primele declarații despre botezul fiului ei. In revista VIVA! de iunie, vedeta de la PRO TV ne-a dezvaluit, in exclusivitate, cine vor fi nașii baiețelului. Aceștia fac parte deja din familie și sunt extrem de apropiați de viitoarea mamica și soțul ei, Ionuț Eriksen. Iata…

- Haziran a adus pe lume primul sau copil in urma cu o luna. In timpul sarcinii aceasta a luat destul de multe kilograme in plus, dar nu a fost deloc deranjata de acest aspect, cel puțin așa a dat de ințeles. Recent, ea a fost ‘’acuzata’’ ca a ramas cu puțina burtica dupa naștere. Ca sa inchida gura haterilor,…

- In urma cu doar o luna, Haziran a adus pe luna un baiețel perfect sanatos. Joseph Luis Tiago, fiul lui Haziran și al lui Luis Gabriel a implinit o luna de viața, iar parinții lui l-au sarbatorit intr-un mare fel, astfel ca micuțul lor a primit un tort. Ei bine, artista a postat pe paginile de socializare…

- Luis Gabriel și Haziran au fost parinți in urma cu trei saptamani, iar acum cei doi se pregatesc pentru botezul fiului lor. Deși voiau sa faca evenimentul in septembrie, chiar in ziua in care era aniversarea celor doi, iata ca speriați ca ar putea veni un nou val de COVID-19, aceștia au decis sa-l creștineze…

- Haziran și Luis Gabriel radiaza de fericire, asta dupa ce cei doi au devenit parinți pentru prima data in urma cu doua saptamani. Frumoasa artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos ,iar cei doi se descurca de minune cu creșterea micuțului lor, Joseph Luis Tiago.

- Haziran și Luis Gabriel traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor, asta fiindca in urma cu doar o saptamana frumoasa iubita a artistului a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Timpul a trecut mai repede decat se așteptau, astfel ca frumoasa șatena a și dat jos din kilogramele in plus. Iata…