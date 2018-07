Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali si-a reafirmat dorinta de a castiga Liga Campionilor. Latifundiarul din Pipera a afirmat ca Dumenzeu ii va implini visul, pentru ca se va ruga tot timpul.(NU RATA, AICI: EA ESTE NORA VIORICAI DANCILA!) „Cand am intrat in fotbal, tot asa parea utopie ca noi sa mai avem echipa in Liga Campionilor.…

- Gigi Becali s-a reorientat rapid, dupa ce Nicolae Dica a decis sa nu se mai bazeze pe Denis Alibec in sezonul viitor. Latifundiarul din Pipera a anuntat ca doreste sa-l repatrieze pe Raul Rusescu. Pentru a-l convinge pe atacantul in varsta de 29 de ani sa se intoarca la FCSB, „Razboinicul Luminii”a…

- Gigi Becali are de ce sE fie mandru? Latifundiarul din Pipera are trei fete de toatE frumusetea. Teodora, fiica cea mare a patronului , a fEcut recent, "senzatie" in zona Floreasca la un renumit restaurant.

- Gigi Becali a povestit ca a avut o discuție cu Meme Stoica, legata de posibilitatea de-a investi in fotbalul englez. Finanțatorul echipei FCSB este suparat ca Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua ii pune bețe in roate și a facut cateva calcule pragmatice. „Eu nu vreau idolatrie din fotbal, vreau…

- FCSB a ratat, pentru a treia oara la rand, titlul de campioana a Romaniei, iar Gigi Becali vrea ca acest lucru sa nu se mai repete si in sezonul viitor. Decis sa aiba o echipa capabila sa-i indeplineasca visul, latifundiarul din Pipera a pus ochii pe cativa jucatori valorosi din Liga I. Printre acestia…

- Luni seara, asa cum era de asteptat, Gigi Becali a facut prapad dupa ce echipa sa a cedat la Iasi, scor 0-1. Latifundiarul din Pipera a avut o interventie televizata si si-a calcat jucatorii si antrenorul in picioare. Ce a spus Becali? "Antrenor fricos, jucatori fricosi, nu e barbatie la echipa asta!…

- In urma cu cateva minute, Gigi Becali și-a facut apariția la capela unde se afla trupul neinsuflețit al Ionelei Prodan. Latifundiarul din Pipera a venit sa-și ia ramas-bun de la indragita cantareața, dar și pentru a o susține pe Anamaria Prodan in aceste momente extrem de grele. Slujba de inmormantare…

- Gigi Becali, sponsor pentru CSA Steaua! ”Am vrut sa le platesc eu Arena Naționala”. Derby-ul din Liga a 4-a dintre CSA Steaua și Academia Rapid va avea loc, sambata, pe Arena Naționala in prezența unui numar record de spectatori. Patronul FCSB, Gigi Becali, a șocat sambata dimineața cand a anunțat ca…