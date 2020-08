Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu (36 de ani), președintele FRF, s-a aratat deranjat de decizia FCSB de a nu le permite jucatorilor sa mearga la acțiunea naționalei de tineret, din 3-5 august, insa acest lucru ar fi insemnat ca ros-albastrii sa joace cu Astra lipsiti de aportul a peste 50% dintre titulari. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat dupa caștigarea Cupei, 1-0 cu Sepsi, ca vedetele echipei sale intra in vacanța, iar decizia ar putea influența lupta dintre Craiova și CFR Cluj. Sorin Carțu, președintele Craiovei, a avut o reacție categorica dupa ce Gigi Becali a decis ca Dennis Man, Florinel Coman…

- Bogdan Andone (45 de ani), antrenor la Astra, i-a oferit o replica acida lui Marius Croitoru (39), omologul sau de pe banca lui Botoșani. Deranjat de jocul prestat de echipa adversa, Marius Croitoru a criticat in termeni duri tactica adoptata de Astra in meciul cu Botoșani, incheiat la egalitate, 0-0.…

- Regresul FCSB-ului pare surprinzator, dar este explicabil economic: echipele clasate mai bine platesc salarii mai mari decat sunt acelea pe care le mai achita Gigi Becali (62 de ani). FCSB s-a clasat a doua in patru sezoane la rand, un interval de timp in care a cheltuit cei mai mulți bani. Astra,…

- Dupa infrangerea cu Astra, 2-3, FCSB a cazut pe locul 4, iar Gigi Becali, patronul echipei, se teme ca nu va ajunge in cupele europene. Astfel, omul de afaceri a inceput sa iși faca planul pentru cel mai negru scenariu. Becali susține ca a refuzat o oferta pentru extrema Dennis Man (21 de ani), dar…

- Adi Popa (31 de ani) pleaca de la FCSB dupa meciul cu Astra, de luni. Gigi Becali spune ca e singurul om care a avut incredere in mijlocașul imprumutat de la Reading. Adi Popa și Gigi Becali au avut un schimb de replici de la distanța in pauza competiționala cauzata de coronavirus. Mijlocașul nu a…

- Cornel Dinu (71 de ani), legenda celor de la Dinamo, l-a criticat pe Ovidiu Popescu (26 de ani), fotbalistul lui FCSB, cel care a fost autorul unui autogol comic in infrangerea din derby-ul cu CFR Cluj, incheiat 0-1. „Nu are nicio scuza si, incercand sa imi fortez putin memoria, am mai vazut astfel…

- Dani Coman a participat la luptele ilegale in perioada in care juca la Rocar. Postarul mergea noaptea și participa la lupte fara reguli cu adversari, dintre care mulți proveneau din lumea interlopa. Cei care asistau la aceste lupte puteau paria pe cei doi combatanți. "A trecut extrem de mult,…