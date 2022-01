Stiri pe aceeasi tema

- Unul din trei cetateni din UE a raportat in 2019 ca nu consuma zilnic fructe si legume si doar 12% din populatie a consumat cele cinci sau mai multe portii recomandate pe zi, in Romania fiind cei mai putini amatori de fructe si legume, potrivit Eurostat . In medie, peste jumatate din populatia UE (55%)…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a ramas fara permis de conducere pentru trei luni, dupa ce a fost prins conducand cu 121 de kilometri pe ora, intr-o localitate din judetul Vrancea. El a contestat sanctiunea, dar instanta i-a respins definitiv plangerea. Marius Constantin Budai a fost sanctionat,…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a și-a continuat parcursul la Campionatul Mondial din Spania in compania reprezentativei Țarilor de Jos, campioana mondiala in exercițiu, fiind invinsa la limita cu 31-30, dupa un joc foarte bun.

- La o populatie de 17 milioane de locuitori, Olanda a avut luni, 8 noiembrie, 11.804 cazuri COVID. Olanda are in ultimele zile o rata a infectarii mai mare decat Romania si comparabila cu cea din tara noastra in octombrie. Insa in timp ce in Romania mor zilnic peste 400 de bolnavi COVID, in Olanda sunt…

- Consilierul juridic de la SC Urbana SA Sibiu a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant luand mita 6.000 de lei de la o femeie care dorea sa primeasca o locuinta sociala, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului…

- Alte 1715 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 1-Romania, 1-Franța, 1-Irlanda, 1-Olanda, 1-Egipt. {{428097}}Numarul total de teste efectuate – 9407. Bilanțul cazurilor de COVID-19…