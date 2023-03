Cu siguranța nu aveți cum sa-i fi uitat pe Edith și pe Ali, cunoscutul cuplu ce și-a cladit iubirea in casa Mireasa pentru fiul meu, in anul 2016. Deși au trecut șapte ani de atunci, in continuare aceștia sunt urmariți pe rețelele de socializare de cei care le-au fost susținatori. Am stat și noi de vorba cu ei și ne-au povestit ce au mai facut in ultima vreme. Cuplul iși dorește sa faca un pas important in relație, acela de a devenit parinți.