Exclusiv. Eclipsa văzută din cârciumă (FOTO) Cele mai mari lucruri, precum cele politice, dar și cele mai mici – cum ar fi cele domestice, au fost puse la cale de cand lumea, cel puțin in Romania, unde altundeva decat la carciuma! Locul unde oamenii dezbat vrute și nevrute, mica lume care oglindește lumea cea mare…Ar fi logic ca o eclipsa de Soare, fie ea și parțiala, vizibila din Romania, sa fie vedeta intr-un asemenea loc. Eclipsa „vazuta” din carciuma? Sa vedem. Nea Nicolae și nea George iși fac veacul, ca de obicei, la o carciuma dintr-o zona bucureșteana destul de spalata – „nu spui unde”, vorba lui Caragiale. Pot spune doar ca demult,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

