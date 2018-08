Stiri pe aceeasi tema

- Programul national de cadastru si carte funciara, derulat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, are ca scop inregistrarea gratuita a tuturor proprietatilor imobiliare din Romania in registrul unic national de cadastru. Cadastrarea terenurilor se realizeaza la nivelul intregii localitati…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF), peste 835.000 de imobile. Din totalul de 3.181 de UAT- uri din Romania, pana la data de 15 iulie, 51 de comune din 19 județe au fost cadastrate in proporție…

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), institutie aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a inregistrat, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF), peste 835.000 de imobile.

- Date ingrijoratoare privind evolutia tranzactiilor imobiliare.Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna mai in Romania a fost 58.794, cu 5% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a cheluit mai putin de 1% din bugetul destinat decontarii dezbaterilor succesorale pentru mostenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Doar 140 de romani au obtinut gratuit actele de mostenitor, desi agentia are bani pentru…

