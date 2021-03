Stiri pe aceeasi tema

- Fostul membru al trupei One Direction, Harry Styles a castigat primul Grammy din cariera. Artistul a primit premiul pentru cea mai buna interpretare pop solo cu piesa “Watermelon Sugar”. N-a fost deloc ușor, pentru ca pentru premiul asta s-au luptat nume grele și hituri mondiale: Justin Bieber cu Yummy,…

- Ionuț Bodonea a facut o serie de interviuri cu actorii din noul serialul Netflix, „Tribes of Europa„. Henriette Confurius, Liv in serial, a vorbit și despre Romania, in interviul acordat in exclusitate pentru Virgin Radio Romania. Intrebata de primul lucru care ii vine in minte atunci cand aude „Romania”,…

- Recent, intrata virtual in direct in emisiunea La Maruța, Adela Popescu (34 de ani) a vorbit despre cum se simte in timpul celei de-a treia sarcini. Prezentatoarea TV și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Valcan (44 de ani), vor deveni parinți pentru a treia oara. Perechea are doi fii, Alexandru…

- Serena Williams in varsta de 39 ani, numarul 11 WTA, a caștigat in fața Simonei Halep in sferturile de la Australian Open, dupa o ora și 21 de minute de joc. Imediat dupa meci, Alexis Ohanian, sotul sportivei din SUA, a postat un mesaj pe retelele sociale in care in numește din nou ”clovn” pe... View…

- Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Andreea Marin (46 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, prezentatoarea TV putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Pe cine prefera Andreea Marin dintre Mihaela Radulescu…

- Simona Halep a caștigat in aceasta dimineața meciul de la Australian Open, in compania Ajlei Tomljanovic. Simona Halep a revenit in setul decisiv de la 2-5 pentru adversara, și a caștigat totul din acel moment, invingand-o pe aceasta cu 7-5 in setul decisiv. Intrebata ce anume simțea in momentul in…

- ADDA și Catalin Rizea formeaza unul din cele mai longevive cupluri din showbizz-ul romanesc. Intrebata de Bogdan Ciudoiu, in noua rubrica din matinalul „Virgin Radio Romania” – „Apropo de Nimic”, despre relația cu Catalin Rizea, artista a spus, glumind: „Ne terorizam in fiecare zi. De doua ori pe zi.…

- Capitanul nationalei de fotbal a Poloniei, Robert Lewandonwski, a fost pentru prima oara nominalizat la premiile BEST ale FIFA si i-a invins pe Messi si Cristiano Ronaldo la aceasta categorie. Polonezul Lewandowski, de 32 de ani, este cel mai bun fotbalist al anului, potrivit FIFA. Atacantul lui Bayern a…