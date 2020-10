Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de opt ani din Buzau, infectat cu coronavirus, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, și primul diagnosticat cu Sindromul Kawasaki. Potrivit…

- Preotul militar al Garnizoanei Timișoara a fost diagnosticat cu Covid-19. Reprezentanții Spitalului Militar „Dr. Victor Popescu” Timisoara fac un apel pentru cei care s-au vindecat de coronavirus sa doneze plasma.

- O tanara de 23 de ani, pasionata de sport, a fost diagnosticata cu o boala fatala provocata de mersul excesiv la sala. Totul a inceput atunci cand sportiva a descoperit ca nu mai putea sa respire și suferea de dureri cumplite in urma unui antrenament.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca "traseismul" reprezinta "o boala grava a politicii romanesti", iar originea lui se gaseste "in abordarea pesedista", care l-a "legiferat" prin OUG in urma cu sase ani. "In ultima vreme, majoritatea articolelor despre traseism acuza PNL. Dar, dati-mi…

- Medicul-sef de la spitalul din Siberia unde este tratat opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a declarat vineri ca acesta a fost diagnosticat cu o boala metabolica a carei cauza este glicemia scazuta, informeaza Reuters si TASS. ''Astazi avem diagnostice de lucru. Principalul…

- O prezentatoare de la o televiziune americana a fost avertizata de un telespectator sa-și faca un control la tiroida pentru ca are umflaturi suspecte in jurul gatului. Ingrijorarea telespectatorului s-a adeverit, iar vedeta a fost diagnosticata cu cancer. Iata semnul care da de gol cumplita boala. Victoria…

- Drama reala in familia lui Florin Salam! Dupa ce Fanica, fosta soție a manelistului, a fost rapusa de o boala perfida, acum și fiul acestuia sufera de aceeași afecțiune. Baiatul are numai 17 ani, dar a trecut deja prin numeroase tratamente.

- O familie din Giurgiu traiește o cumplita drama din cauza unui clan. Oana Didaie iși acuza vecinii de talharie și violența, dupa mai multe incidente. De ce poliția din localitate nu poate face nimic in acest caz.