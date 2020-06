Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut al 3-lea joc consecutiv in play-out, 0-1 cu FC Voluntari, și ramane ultima in Liga 1. Ilfovenii s-au impus in Ștefan cel Mare grație golului marcat de Ion Gheorghe, jucator crescut la juniorii lui Dinamo, in minutul 76. „Cainii” au inceput modest partida, dar au sunat revenirea la…

- Roland Niczuly (24 de ani) a fost omul decisiv pentru Sepsi in victoria cu Dinamo, 3-1, parand penalty-ul executat de Perovic inainte de pauza și intervenind decisiv la alte cateva mingi grele. Intervenții bune a avut și in meciul cu Voluntari, dar fara efect in clasament, astfel ca Niczuly rasufla…

- Dinamo a inregistrat, duminica, a treia infrangere din tot atatea meciuri disputate in play-out-ul Ligii 1. Sepsi s-a impus cu 3-1 in „Stefan cel Mare“, la primul meci disputat de bucuresteni dupa reluarea campionatului.

- Leo Grozavu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, a comentat victoria echipei sale din Ștefan cel Mare, scor 3-1 cu Dinamo. Citește AICI cronica meciului Dinamo - Sepsi 1-3 „Ma bucur pentru victorie, pentru baieți, toata lumea ne canta prohodul. Dar noi am jucat bine și inainte. De exemplu, am primit doua…

- Antrenorul Chindiei Targoviste, Viorel Moldovan, a dezvaluit ca a fost foarte aproape de a fi numit pe banca tehnica a lui Dinamo, in startul acestui sezon. Mutarea a picat, dupa ce fostul atacant al nationalei s-a razgandit, desi se intelesese cu conducerea din „Stefan cel Mare”.Viorel Moldovan, aproape…

- Antrenorul roman Zoltan Kadar se va ocupa de pregatirea fostei campioane a Elvetiei, Grashopper Zurich, ajunsa acum in liga secunda, anunța Telekom Sport. Mandatul austriacului Goran Djuricin a fost unul dintre cele mai scurte din istoria clubului din Zurich: trei luni si doua meciuri de campionat.…

- Omul de afaceri Claudiu Florica susține ca e dispus in continuare sa cumpere clubul Dinamo de la Ionuț Negoița. „Cainii” au nevoie de 180.000 de euro pentru a obține licența pentru sezonul viitor al Ligii 1. Claudiu Florica, alaturi de partenerul sau de afaceri Tahnoon Nimer și un fond de investiții…