- Masura va fi aplicata timp de un an. Ea intra in vigoare la 1 aprilie u pretul maxim la energia electrica va fi de 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus pentru un consum de cel mult 300 KWh pe luna. Pentru un consum de pana in 100 KWh pe luna se va achita la energia electrica 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus. La gaze,…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a anunțat, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu. „Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului pentru plata…

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan Dragos Dragan a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca in urma controalelor efectuate la furnizorii de energie, s-au constatat peste 450.000 de facturi gresite la energie electrica. Toate facturile emise gresit vor fi refacute, a spus oficialul.…

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan Dragos Dragan a declarat, in sedinta de Guvern, referitor la schema de ajutor privind plafonarea si compensarea facturilor la energie electrica, instituita prin Ordonanta 118/ 2021, ca ”in urma controalelor realizate la toti furnizorii de energie electrica…

- De astazi, in Romania, intra in vigoare plafonarea prețurilor la energie, care va ține pana la 31 martie. Ordonanța a fost aprobata, saptamana trecuta, de catre Guvern. „Aprobam in ședința de guvern astazi (marți – n.r.) un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetațenilor și al economiei,…

- Explozia uriașa a tarifelor la facturile de gaze și energie electrica s-a facut cu acordul direct al actualilor guvernanți, fapt pentru care aceștia incearca acum sa prosteasca populație cu propuneri care mai de care mai alambicate deși au cadru legal foarte clar prin care pot interveni pentru stoparea…