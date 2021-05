EXCLUSIV. Cine este românul care va antrena echipa de handbal feminin CSKA Moscova In aceasta perioada se pregatește una dintre cele mai spectaculoase mutari din handbalul romanesc de dupa 1990. Potrivit informațiilor noastre, antrenorul echipei de handbal feminin SCM Rm. Valcea, Florentin Pera, va antrena din sezonul viitor una dintre cele patru echipe care vor participa, la sfarșitul acestei saptamani, la Turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta. Este vorba despre CSKA Moscova, cea care s-a calificat la Final Four dupa ce a eliminat-o in sferturile de finala pe CSM București. Pana la meciurile cu CSM București, CSKA Moscova a fost antrenata de danezul Jan Leslie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

