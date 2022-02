EXCLUSIV! Cele mai bogate comune mureșene Comunele mureșene care la finalul anului 2021 au inregistrat și au declarat cele mai mari venituri executate la bugetul local sunt Sanpaul (24.270.028 de lei), Adamuș (22.975.960 de lei) și Sancraiu de Mureș (21.642.388 de lei). Potrivit datelor publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice, www.static.anaf.ro, secțiunea "Transparența bugetara", Top 10 comune din județul … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 17:00, in judetele Alba (Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de Balta, Sancel, Bucerdea Granoasa, Berghin, Farau, Noșlac, Craciunelu de Jos, Cergau, Roșia de Secaș, Hoparta, Radești, Ohaba, Cenade)…

- Fundatia Europeana pentru Consultanta, Implementare si Dezvoltare, in calitate de beneficiar, a organizat in perioada 19-20 ianuarie 2022, Conferința online de lansare a proiectului "Acces spre succes", cu prezența unui numar de peste 70 de participanți. Institutiile partenere implicate in acest proiect…

- La data de 15 ianuarie a.c, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ungheni au fost sesizați, prin SNUAU 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost impușcata cu o arma de vanatoare, in timp ce se afla in localitatea Sanpaul. Polițiștii s-au deplasat de urgența…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 7 ianuarie, in jurul orei 23.20, la un accident rutier produs pe raza localitații Sancraiu de Mureș. "A fost vorba de un autoturism care a intrat in coliziune cu un contor de gaz. La fața locului s-a deplasat…

- In piețele din Tg. Mureș, vanzatorii iși iau cu ei brazii nevanduți, a explicat șeful administrației piețelor, Valer Ujica: Brazii nevanduiți și-i ia fiecare agent economic și-i duce, nu știu ce face cu ei, pe noi nu ne intereseaza, doar trebuie sa ne elibereze terenul. Deci noi nu avem niciun control…

- Veste buna, au sosit testele pe baza de saliva in școli! 43.000 de teste pentru depistarea infecției cu Covid-19, au ajuns in prima tranșa in județul Mureș, astazi, 26 noiembrie. Acestea vor fi repartizate unitaților de invațamant in cursul zilei de astazi, potrivit informațiilor furnizate de profesorul…

- „O bicicleta – un pas inainte pentru copiii din comunitațile rurale defavorizate din județul Mureș" este campania inițiata la finalul lunii septembrie a acestui an de catre Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei, prin Sectorul Social-Misionar, Structura Social-filantropica pentru județul Mureș…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au anunțat, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența COVID-19 valabile miercuri, 10 noiembrie, in cele 102 unitați administrativ-teritoriale ale județului Mureș. Potrivit sursei citate, la data raportata 84 de localitați se aflau…