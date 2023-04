Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au aflat, astazi, intr-o noua infațișare la procesul in care sunt implicate. Blondina din showbiz-ul romanesc a dat-o in judecata pentru defaimare pe fosta spoite a lui Gabi Badalau și ii cere acesteia daune uriașe. In exclusivitate pentru Antena Stars, cele…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au fost surprinși impreuna recent la o clinica medicala din București, acolo unde cei doi au mers alaturi de baiețeii lor. Am aflat acum, de la artista, ca din pacate, micuțul Nicolas, fiul lor cel mic, urmeaza sa fie operat saptamana viitoare. Ce diagnostic i-au pus…

- In urma cu doar o zi a fost ziua de naștere a Biancai Dragușanu, iar frumoasa blondina a implinit 41 de ani. Ei bine, cu ocazia acestei zile speciale, vedeta a postat pe rețelele personale de socializare o fotografie emoționanta in care se afla alaturi de fiica ei, Sofia, și iubitul ei, Gabi Badalau.…

- Razboiul divelor din viața lui Gabi Badalau s-a mutat din publicații, la tribunal. Iubita fiului politicianului recent arestat Nicolae Badalau, Bianca Dragușanu a chemat-o in instanța pe fosta soție a lui Gabi Badalau pentru declarații defaimatoare. Prima infațișare va avea loc chiar pe 1 martie. Dragușanu,…

- Bianca Dragușanu a avut o prima reacție pentru spynews.ro dupa ce Claudia Patrașcanu a declarat intr-o emisiune televizata ca vedeta a insistat sa-i cunoasca pe copiii cantareței și ai lui Gabi Badalau, actualul ei iubit. Mai mult decat atat, artista susține ca „cel mic a fost traumatizat” de Bianca.…

- S-au incins spiritele in lumea mondena dupa ce Claudia Patrașcanu a facut acuzații dure la adresa Biancai Dragușanu, dar și a lui Gabi Badalau. Printre declarațiil cantareaței, aceasta a ținut sa spuna ca se imparte intre viața de familie și cariera și ca la un singur concert a caștigat 5000 de euro,…

- Dupa acuzațiile extrem de dure ale Claudiei Patrașcanu la adresa Biancai Dragușanu, acum vedeta reacționeaza dur! Reporterii Spynews.ro au luat legatura cu Bianca Dragușanu, iar vedeta spune cum stau de fapt lucrurile, dupa ce fosta soție a lui Gabi Badalau a declarat ca ar fi amenințata de ea.