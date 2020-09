Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand se anunța o zi cu activitați multiple, este bine sa o incepem cu un mic dejun consistent și delicios, din care sa ne putem lua intreaga energie pentru a putea trece peste toate incercarile zilei. Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani ne propune rețeta: ”Bagheta bavareza”.

- Inventatorul agentului neurotoxic Noviciok, Vladimir Uglev, a declarat ca nu poate dormi si ca simte remuscari de cand guvernul german a anuntat ca liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost otravit cu aceasta arma chimica dezvoltata in perioada Uniunii Sovietice. „Am un pacat pe constiinta",…

- In ultimul weekend de vara, turistii au umplut cabanele de la poalele Pietrei Craiului. Turistii care au fugit de tumultul oraselor si sunt mari iubitori de natura s-au putut bucura de aerul curat de munte, drumetii, plimbari cu bicicleta sau chiar si de echitatie.

- Pentru ca fumatul la narghilea a devenit o pasiune tot mai puternica in tara si nu numai, este important ca cei care-si doresc sa experimenteze acest tip de fumat sa cunoasca tipurile de narghilea existente pe piata, si anume narghileaua clasica si narghileaua moderna. In ceea ce priveste narghileaua…

- Bucataria unui apartament a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Angajații IGSU au reușit sa salveze un barbat care se afla in interior, iar vecinii au evacuat trei copii in varsta de 2 și 10 ani și unul de 10 luni. Copiii nu au avut de suferit și se afla in afara oricarui pericol.

O minora in varsta de 15 de ani, din Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in data de 13 iulie, insa nu s-a mai intors.

- Tristețe mare intr-o familie de lebede, aciuata pe un lac de langa Arad de trei ani de zile. Capul familiei a disparut fara urma, iar puii și mama lor au ramas singuri. Problema s-a transformat insa in una legala, pentru ca aceste pasari sunt protejate, așa ca ... The post Lebada cautata de politie…