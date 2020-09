Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut prin unul dintre cele mai infricoșatoare episoade din viața ei, Bianca Pop recurge la masuri disperate ca sa se protejeze. Fosta ispita de la „Insula iubirii” a recurs la ajutorul unui temut lider interlop.

- Scandalul dintre echipa „Acces Direct“ și fosta asistenta, Emily Burghelea, pare sa mocneasca. Pe frumoasa blondina ar aștepta-o „un proces greu“, iar de teama ca fiecare postare facuta pe internet o poate „costa scump in instanța“, aceasta a decis sa nu mai vorbeasca despre cele intamplate atat pe…

- Prabusirea procesatorului de plati Wirecard, care a zguduit Bursa de la Frankfurt, aluneca pe taramul spionajului. Omul din centrul acestui scandal, un austriac fugar, este suspectat de legaturi cu diverse servicii secrete.

- Jador a vorbit despre scandalul de la malul marii in care a fost implicat alaturi de Mario Fresh. Cei doi au fost personajele principale ale unui scandal rasunator care s-a aplanat dupa numeroase speculații pe care Jador le-a explicat acum.

- Diego Simeone (50 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid, a intervenit in scandalul care a pus stapanire pe La Liga, cu privire la posibilul favoritism al arbitrilor pentru Real Madrid. VAR a decis inca o data in favoarea „albilor" ieri, in Athletic Bilbao - Real Madrid 0-1, acordand un penalty pentru…

- Drama suedeza "Scandalul/ Beartown", bazata pe romanul lui Fredrick Backman "Un barbat pe nume Ove", va avea premiera in toamna la HBO, potrivit news.ro.Serialul este regizat de Peter Gronlund si ii are in rolurile principale pe Ulf Stenberg, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Miriam Benthe…

- Marian Abutoaiei (45 de ani) era in 2010 protagonistul unui scandal de amploare nationala cu ramificatii extrem de puternice in lumea serviciilor secrete. Administrator al unei micute firme de telecomunicatii din Iasi, Abutoaiei a fost arestat in iunie 2010 intr-un dosar instrumentat de DIICOT, cu ajutorul…

- Scandalul dintre Brigitte Pastrama și fiul ei capata proporții nebanuite, dupa ce tanarul i-ar fi furat și vandalizat mașina impreuna cu mai mulți prieteni ai sai. Bruneta marturisește ca fiul ei nu este la prima fapta de acest gen.