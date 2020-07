EXCLUSIV Arme fabricate artizanal cu imprimante 3D de un irakian stabilit la Dumbrăvița Polițiștii Direcției Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase din cadrul IGPR, impreuna cu cei de la Serviciul Arme Timiș, insoțiți de trupele speciale au descins in urma cu scurt timp in mai multe locații din Timișoara și Dumbravița. Ancheta a pornit de la o informație conform careia un cetațean irakian stabilit in Romania fabrica arme cu […] Articolul EXCLUSIV Arme fabricate artizanal cu imprimante 3D de un irakian stabilit la Dumbravița a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

