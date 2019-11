Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa meciul dintre Sportul Snagov și Turris Oltul Turnu Magurele, desfașurat la arena… „Daco-Getica”, din cartierul bucureștean Colentina, pe terenul unei echipe ce-a fost retrasa, in acest tur, din campionatul Ligii a II-a, de catre patronul sau, masonul Ilie Ciuclea, antrenorul oaspeților,…

- Madalin Ionita a declarat ca este exclus sa existe vreo legatura intre posibilele fapte ale lui Marius Baciu si club. "M-a socat ce s-a intamplat, pentru ca au intrat in vestiar peste jucatori. Nu cred ca baiatul asta a omorat pe cineva. Putea sa ii trimita o invitatie, il astepta undeva.…

- Adrian Falub, tehnicianul Universitații Cluj, a oferit o reacție deznadajduita la finalul meciului in care echipa sa a obținut doar un punct din deplasarea cu ultima clasata Sportul Snagov, 1-1. Vezi AICI clasamentul actualizat al Ligii 2 „Limba fotbalului e mai grea pentru jucatorii noștri. O echipa…

- FC Farul Constanta si a pastrat seria de invincibilitate pe teren propriu fara gol primit si dupa etapa a zecea a Ligii a 2 a, in care a intalnit pe litoral ultima clasata, Sportul Snagov, de care a trecut insa cu mari emotii. Contra unei formatii care obtinuse un singur punct in noua meciuri, "marinariildquo;…

- FC Farul Constanta a castigat dramatic meciul de astazi din etapa a zecea a Ligii a 2 a, jucat pe teren propriu cu ultima clasata, Sportul Snagov.Marinarii s au impus cu 1 0, in urma unui gol marcat in prelungiri, in minutul 90 1, din penalty, de catre Alexandru Stoica, cel care a obtinut lovitura de…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Petrolul Ploiesti, in primul meci al etapei a opta a Ligii a II-a. In minutul 73, antrenorul Petrolului, Flavius Stoican, a fost trimis in tribuna, pentru proteste. El a si a facut semne echipei sa iasa de pe…

- Un cuplu tanar a fost descoperit mort in casa, unde se afla și copilul lor de trei ani. Micuțul a fost salvat astazi de autoritați. Trupurile neinsuflețite ale celor doi, Kiril Nemcev, de 32 de ani, ?...

- Ripensia Timisoara a fost invinsa cu un scor de forfait de Metaloglobus Bucuresti in runda a 3-a a Ligii 2. Ros-galbenii au dezamagit pe „sinteticul” din Pantelimon si au ramas cu doar trei puncte dupa acest 0-3. Golurile gazdelor au fost marcate de fratii Ovidiu si Claudiu Herea, primul fiind autorul…