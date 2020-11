Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in lumea mondena! Giani Kirița ar fi și el implicat in evenimentul anului – dosarul gruparii mafiote in care e subliniat adanc numele lui Alex Bodi. Ce s-ar fi intamplat cu vedeta și cum a reușit sa ajunga in scandal? Giani Kirița, implicat in dosarul lui Alex Bodi? Unul din cei mai cunoscuți…

- In aceasta dimineața o operațiune de amploare a trupelor DIICOT și a celor de intervenție a poliției a avut loc in 28 de județe și in Capitala! Peste 380 de perecheziții se fac chiar in aceste momente in 24 de dosare penale, iar printre cei saltați de poliție se numara și Alex Bodi, fostul iubit al…

- Azi dimineața, 11 noiembrie, Alex Bodi a fost saltat de oamenii legii in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT ce a avut loc in 28 de județe din țara și in București. Fostul iubit al Biancai Dragușanu a ajuns pe mainile polițiștilor, dupa ce s-a aflat ca era implicat intr-o…

- Potrivit unor surse CANCAN, intre Bianca Dragușanu și Alex Bodi ar fi existat unele tensiuni care au dus la un scandal de proportii. Dupa o cearta aprinsa, lucrurile se pare ca au scapat de sub control, iar blondina a fost din nou agresata de iubit, scrie in exclusivitate CANCAN.RO. Bianca…

- Pe ultima suta de metri, cand disperarea atinge cote alarmante, politicienii apeleaza adesea la mijloace josnice pentru a incerca sa mai smulga cateva procente. Este și cazul candidatului USR-PLUS, susținut de catre PNL, din Sectorul 2. In noaptea de miercuri spre joi, echipele „dreptei” au imparțit…

- Momente grele pentru Salman Khan și pentru familia actorului. Autoritațile au facut mai multe percheziții intr-un dosar de trafic de droguri, ca urmare a arestarii unei actrițe foarte apropiate de clanul Khan. Dupa aceea, rudele actorului au fugit din Mumbai.

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, in viața publica este deja cunoscut și vazut de o lume intreaga. Insa, in spatele ușilor inchise, Orban este soț, tata și cap de familie. Tudor Orban, fiul acestuia, se pare ca a avut ceva probleme la școala, cand era mai mic. Cine este fiul lui Ludovic Orban In urma…

- Șefa Biroului de Presa al Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov ar putea da cu subsemnatul, in fața colegilor, din cauza unei declarații de avere buclucașe, care a fost depusa de soțul ei, agent la Poliția Capitalei.