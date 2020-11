Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul campioanei este din ce in ce mai aproape de plecarea din Gruia și ar pute reveni in țarile arabe, acolo unde le-a mai pregatit pe Al-Arabi in Qatar și Al-Nasr in Emiratele Arabe Unite.

- Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj, iar partida cu AS Roma ar putea fi ultima pentru el la campioana Romaniei. GSP anunța ca antrenorul in varsta de 52 de ani are doua oferte imposibil de refuzat. Cea mai tentanta pare a fi cea de la Al Nasr, in Arabia Saudita. Șeicii au pus […] The post Dan Petrescu…

- Dan Petrescu (52 de ani) a avut marți o conferința in care a incercat sa retraga mesajul de renunțare pe care-l transmisese dupa eșecul cu Gaz Metan (1-2). Realitatea este ca nici conducerea lui CFR Cluj nu-l mai vrea, nici el nu e convins sa mai continue. A și primit doua oferte concrete: Al Nasr și…

- Dan Petrescu s-a prezentat într-o cu totul alta vorba psihica la conferința de presa premergatoare meciului cu AS Roma din Europa League și nu mai pare atât de decis sa plece. „Bursucul” a declarat ca duminica ca s-a saturat de tot ce se întâmpla…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a susținut astazi o conferința de presa, inainte ca delegația campioanei sa plece spre Italia, acolo unde ardelenii o vor infrunta pe AS Roma in grupele Europa League. „Bursucul” a vorbit pe larg despre tensiunile imense aparute in club dupa…

- CFR Cluj a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Young Boys Berna, in etapa a doua din grupele Europa League, dupa o partida in care echipa lui Dan Petrescu a fost dominata in multe momente. Introdus la pauza, atacantul Billel Omrani și-a continuat prestația slaba din ultimii ani. Varful lui Dan Petrescu…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre meciurile Romaniei din Nations League cu Irlanda de Nord (1-1) și Austria (3-2). Tehnicianul campioanei en-titre nu ințelege valul de entuziasm creat in jurul echipei naționale dupa victoria din Austria:…

- CFR Cluj a trecut de Floriana, scor 2-0, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. In turul 2 al Ligii, pe 25 sau 26 august, campioana Romaniei o va infrunta pe teren propriu pe Dinamo Zagreb. Dan Petrescu a avut probleme serioase de efectiv inaintea duelului cu Floriana, mai ales in plan ofensiv.…