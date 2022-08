Exclus de la transplant pulmonar, pentru că a cerut să primească un plămân al unui nevaccinat Un barbat in varsta de 55 de ani din Belluno, Padova, Italia, s-a capatuit, in urma contactarii Covidului, cu o boala grava de plamani. Ca sa traiasca, omul are nevoie de transplant pulmonar. Și s-a aflat pe lista cu cei peste 350 de bolnavi care așteapta un transplant de organe de la donatori. S-a aflat, caci de cateva zile a fost exclus. Și asta din cauza faptului ca a cerut in mod expres sa primeasca un plaman de la cineva care nu a fost vaccinat impotriva Covid 19, el fiind anti-vaccinist convins. Așa stand lucrurile, echipa de medici l-a considerat „nepotrivit” pentru transplant. In virtutea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani, care locuia in Aprilia, Italia, a murit in timp ce se distra intr-un club de noapte El Paso.Femeia ar fi facut un stop cardiac și nimeni nu a mai putut face nimic. Medicii care au ajuns rapid la locul incidentului au plecat fara a o putea salva. Tanara de 25 de ani avea o…

- Medicii au confirmat apariția unui nou virus in China. Numit ”Langya”, el s-ar transmite de la animale la oameni și ar prezenta caracteristici asemanatoare coronavirusului, transmit agențiile de presa internaționale. In China, medicii au tras un semnal de alarma dupa ce au detectat un nou virus. Botezat…

- Autoritațile din localitatea Hoghilag din județul Sibiu au depus deja documentația și așteapta sa obțina pentru tuberoza titlul de Indicație Geografica Protejata in Uniunea Europeana. Chiparoasa sau tuberoza are o floare cu un miros specific și o tulpina rezistenta și lunga. Este cultivata in multe…

- Pacienții diagnosticați cu variola maimuței ar putea prezeta și conjunctivita, avertizeaza medicii italieni. In Italia, la Bergame, medicii au evidențiat legatura intre variola maimuței și apariția unei infecții la ochi. In revista de știința The Lancet, numarul din 29 iulie a.c., este descris cazul…

- Lista persoanelor eligibile sa primeasca tichetul social de 250 lei va fi actualizata lunar de catre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Acțiunea ii privește pe toți cei care nu s-au numarat printre persoanele care au indeplinit condițiile pentru acordarea voucherului, dar devin eligibili in…

- „Il Giorno” prezinta o poveste care, daca n-ar fi din Italia, ar putea sa fie de la noi. Caci, suntem renumiți la astfel de chestiuni precum cea pe care o relatez mai jos. Un barbat din Milano a murit in 2012, la varsta de 84 de ani. Pana aici, nimic ieșit din comun. Toți oamenii mor. Casa in care a…

- Puterea exemplului celor care au invins cancerul poate avea un efect mobilizator si incurajator pentru toti cei care descopera ca au acest diagnostic, afirma premierul Nicolae Ciuca de Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer. Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara, intre orele 21.00…

- 58 de afectiuni sunt pe lista furnizata de CNAS Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta faptul ca exista o lista cu peste 50 de boli pentru care pacientii care merg la medicul specialist nu trebuie sa prezinte un bilet de trimitere. Unele boli sunt mai putin cunoscute, iar pacientii trebuie sa…